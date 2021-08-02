СБУшные бл*ди, – Кива говорит, что СБУ не арестовала никого из его "титушок"

Служба безопасности Украины разоблачила на Востоке так называемых "титушок" нардепа Ильи Кивы, причастных к тяжким преступлениям. Сам политик уже ответил на это в видеообращении, обругав СБУ.

В СБУ объявили, что заблокировали деятельность группировки, причастной к совершению тяжких преступлений на идеологической почве. Кива утверждает, что СБУ не имеет материалов дела.

К теме СБУ разоблачила на Востоке "титушок" Кивы, причастных к тяжким преступлениям

Реакция Кивы

Представитель ОПЗЖ и лидер группы утверждает, что СБУ никого не арестовала. Кроме того, Кива сказал, что свидетеля Олега Ширяева якобы запугивали и готовились к его ликвидации. По словам Кивы, Ширяев уже рассказывает в прокуратуре, как эти показания "выбивали".

СБУшные бл*ди в погонах... Моя организация жива. Сколько бы вы грязи на нее не налили, ничего не изменится,

– сказал Кива.

Кива назвал своих "титушок" честными и порядочными людьми.

Смотрите видеообращение Кивы (присутствует нецензурная лексика):

Что известно о группировке