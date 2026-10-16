"Не критично, но хуже": в "Укрэнерго" рассказали о сценариях на зиму после ударов России

Российские удары по тепловым электростанциям ухудшили расчетные сценарии "Укрэнерго" на предстоящую зиму. Энергетики заявили, что ситуация осложнилась, но не является критической.

Как сообщает интернет-портал"Энергореформа", председатель правления компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко озвучил оценку текущей ситуации в кулуарах форума "Энергия бизнеса 2026" от Forbes Ukraine, что состоялся в Киеве 14 октября.

Какую ситуацию на зиму прогнозируют энергетики?

По его словам, обстрелы непосредственно затронули объекты, которые готовили к работе в отопительный сезон.

На данный момент ситуация уже ухудшилась, так как есть попадания по ТЭС, которые должны были быть готовы к зиме. Да, прогноз немного хуже, но не критично,

– сказал Зайченко.

Руководитель системного оператора подчеркнул, что, несмотря на накопленный гражданами и предприятиями опыт жизни во время отключений электричества, останавливать подготовку нельзя.

Уже не первый год все живут в условиях войны и понимают, что нужно думать о том, как обеспечить себя в случае потери питания от энергосистемы. Но и в дальнейшем бизнесу нужно думать о том, чтобы оптимизировать свое потребление электроэнергии и обеспечить максимальную эффективность работы в условиях ограничений,

– добавил председатель правления "Укрэнерго".

Комментируя вопрос о возможном отсутствии предупреждений об атаках с применением баллистического оружия, Зайченко отметил, что это вряд ли повлияло бы на действия компании, управляющей энергосистемой. Он напомнил, что 14 октября враг совершил одну из самых массированных атак на объекты компании с начала войны, нанеся удары прежде всего по подстанциям, поэтому первоочередной задачей стало их быстрое восстановление.

Напомним, ранее мы писали, что из-за повреждений инфраструктуры и похолодания энергетики были вынуждены прибегать к аварийным отключениям света в отдельных регионах, в частности в Сумской области.

Также отметим, что в субботу, 17 октября, в Украине будут действовать "графики почасовых отключений света " для населения, а также ограничения мощности для бизнеса и промышленности из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59, а в некоторых областях свет будут отключать в объеме от одной до двух с половиной очередей.

Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться, поэтому призывают следить за актуальными графиками на страницах местных облэнерго и экономно расходовать электроэнергию.