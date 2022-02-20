Сценарий движется вперед, – Блинкен о продлении военных "учений" России и Беларуси

Энтони Блинкен отреагировал на продление Россией военных "учений", проходящих на территории Беларуси. По его словам, такое развитие событий вызывает беспокойство.

Государственный секретарь Соединенных Штатов отметил, что свидетельствует это также об озвученных им на Совбезе ООН в четверг, 17 февраля, планах Кремля по новому вторжению в Украину.

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Тогда, во время заседания, глава американского внешнеполитического ведомства подчеркивал, что Россия будет пытаться создать ряд провокаций для оправдания агрессии против Украины.

Мы наблюдали за этим в течение последних нескольких дней. Теперь они (Россия – 24 канал) оправдывают продолжение "учений" в кавычках, которые, говорили, сейчас завершатся. Ситуацию на востоке Украины, которую они создали, продолжая наращивать напряженность,

– сказал Энтони Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что все события в целом, включая "развертывающиеся на выходных операции" под чужим флагом, свидетельствуют, что сценарий, который выложили США, "двигается вперед".

Выступление Блинкена на Совбезе ООН

Энтони Блинкен отметил, что Совбез Организации Объединенных Наций несет главную ответственность за сохранение мира. Новая российская агрессия против Украины – это реальная угроза.

Государственный секретарь США подчеркнул, что ставки значительно выше, чем просто украинское государство.

Глава Госдепа подчеркнул, что "одна страна не может менять границы другой силой. Одна страна не может диктовать политику и выбор другой стране и говорить, с кем ей ассоциироваться".

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