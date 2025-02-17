Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Лисового на его странице в Facebook.

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Лисовой прокомментировал инцидент в киевской школе

На празднике в киевской школе №309 ученики показали сценку, в которой якобы "работника ТЦК" юноша ударом сваливает с ног.

Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, в которой демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", является позорным и недопустимым на третьем году полномасштабного вторжения и 11-м году войны,

– заявил Оксен Лисовой.

Министр добавил, что уже позвонил директору школы с требованием провести внутреннее расследование и собрать объяснения от всех, кто участвовал в этом поступке.

Мне лично дико, что ни один из тех, кто участвовал в подготовке и непосредственном участии в этой сцене, не почувствовал сопротивления,

– подчеркнул он.

По словам Оксена Лисового, должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных – приняты соответствующие решения. Глава МОН добавил, что никто не имеет права демонстрировать неуважение к тем, кто ценой собственной жизни и здоровья защищает страну.

К слову, недавно в сети также распространили сообщение, что в одной из школ Киева дети играли в "ТЦК" и чуть не покалечились. Впоследствии правоохранители назвали это "вбросом".