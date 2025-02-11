Всех причастных к теракту в ТЦК Днепра оперативно задержали наши правоохранители, и теперь они находятся под стражей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.

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Как россияне вербуют украинцев для совершения терактов в ТЦК

В полиции рассказали, что 14 декабря 2024 года около 15 часов дня в Днепре начинает раздаваться сигнал воздушной тревоги. В это время возле одного из административных зданий в центральном районе города происходит взрыв.

В результате этого события погибает мужчина, еще четыре человека получают ранения, среди них двое полицейских.

Правоохранители установили, что незадолго до взрыва к административному зданию подъехал служебный автомобиль, из которого вышли 2 сотрудников полиции и 2 работников ТЦК. В результате детонирования неизвестного взрывного устройства, военнослужащий ТЦК погиб, полицейские травмировались.

В ходе проведения первоочередных следственных действий сразу становится понятно – это не атака с воздуха, это – теракт. Во время осмотра места происшествия полицейские обратили внимание, что на земле лежало много металлических осколков в виде гаек. Также, в картонной коробке, недалеко от места совершения преступления, был обнаружен мобильный телефон, с которого велась трансляция – момент подрыва был контролируемым,

– рассказали в полиции.

После этого оперативники начали искать того, кто заложил взрывчатку и привел ее в действие. Нацполиция вместе с СБУ вместе поминутно установили перемещение подрывника.

"Так, накануне теракта он прибыл в Днепр и поселился в доме своей матери, затем на камеру своего телефона сделал фото помещений ТЦК города и сбросил геолокации этих объектов "куратору". Напротив места теракта фигурант оставил мобильный телефон в коробке так, чтобы "заказчик" мог наблюдать непрерывную видеотрансляцию", – отметили полицейские.

Уже в течение нескольких часов после теракта правоохранители задержали непосредственного исполнителя преступления. Им оказался 37-летний уроженец Днепра, который проживал в Одессе и работал на спецслужбы врага.

С собой он имел мобильный телефон и ноутбук, через который общался с "куратором". Также полицейские обнаружили одежду, которая была на мужчине непосредственно во время выполнения теракта.

Злоумышленник не ожидал, что будет задержан так быстро, ведь за полчаса до этого переписывался с сотрудником ФСБ, который пообещал, что вскоре сбросит деньги за "выполненную работу". Жизнь правоохранителей, военных и гражданских лиц была оценена в одну тысячу долларов США. Сам же пособник врага открыто высказывал свою антиукраинскую позицию,

– отметили в полиции.

В ходе проведения досудебного расследования следователи выяснили, что мужчина действовал не сам, а имел еще двух сообщников. Ими оказались супруги – 33-летний мужчина и его 25-летняя жена, которые проживали вместе со своим несовершеннолетним ребенком.

"Согласно российским инструкциям, они изготовили самодельное взрывное устройство для теракта, спрятали его в пакет, заложили в заранее определенное место и следили, пока "исполнитель" заберет пакет. На видео с камер наблюдения они клали взрывное устройство с ребенком на руках", – рассказали правоохранители.

После проведения обыска по их месту жительства, правоохранители нашли и изъяли компоненты нового устройства, тем самым предотвратив совершение нового теракта на территории Днепра.

Сейчас все трое приспешников врага задержаны и находятся под стражей. Следователи сообщили им о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины о террористическом акте и приготовлении к преступлению. Террористам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что сказали в полиции о намерениях врага с такими взрывами в ТЦК

В Нацполиции подчеркнули, что эти случаи – не первая попытка российских спецслужб убить или ранить правоохранителей и военных в тылу.

Делают они (россияне – 24 Канал) это руками украинцев, которых вербуют через социальные сети – долго общаются, навязывают пророссийские взгляды, предлагают денежное вознаграждение в обмен на выполненные задачи. Такие меры направлены на дестабилизацию ситуации для усиления негативных эмоций со стороны украинского народа и нареканий на силовые структуры нашего государства,

– объяснили полицейские.

В то же время правоохранители выразили уверенность, что дестабилизировать врагу наше государство не удастся. Ведь, как и в последних двух случаях, каждый агент, который пошел на сотрудничество с оккупантами будет задержан полицией и СБУ, а каждый заказчик теракта будет установлен.

К слову, кроме Днепра, взрыв также прогремел и вблизи ТЦК в Павлограде. Правоохранители задержали трех подозреваемых в теракте, им уже избрали меры пресечения.

Взрывчатка также сработала и на территории Каменец-Подольского ТЦК и СП. В результате этого теракта погиб гражданский, а ранения получили 4 человека.