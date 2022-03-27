Счастливая Чернобаевка: за двое суток под Херсоном уничтожено минимум 20 российских десантников

Украинский журналист Роман Цымбалюк сообщил о потерях российских захватчиков возле Херсона.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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Потери врага возле Херсона

Согласно данным украинского журналиста Романа Цимбалюка, за последние 2 дня потери 247 десантно-штурмового полка под Херсоном составляют по меньшей мере 20 российских десантников.

Что известно о 247-м гвардейском десантно-штурмовом полку Это формирование Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России. Находится в городе Ставрополь. Входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Южном военном округе.

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