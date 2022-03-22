Счет идет на тысячи: в Офисе генпрокурора назвали количество военных преступлений с начала войны

В Офисе генерального прокурора Украины обнародовали актуальные данные о количестве преступлений, которые были совершены с начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, Россия напала на Украину утром 24 февраля 2022 года. Хронологию основных событий за последние недели читайте по ссылке.

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Данные о преступлениях в Украине с начала вторжения России

В Офисе генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 22 марта 2022 года было зафиксировано 2 275 преступлений агрессии и военных преступлений. В частности, речь идет о:

нарушении законов и обычаев войны,

пропаганде войны,

планировании, подготовке или развязывании и ведении агрессивной войны.

Также было зафиксировано 1 446 преступлений против национальной безопасности Украины. Здесь вспоминают о диверсиях, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность, государственной измене и др.



Количество преступлений с начала агрессии России против Украины / Фото Офиса генпрокурора

За этот период был совершен ряд преступлений против детей. К сожалению, сейчас сообщили о гибели 117 детей. Тогда как ранено было 155 детей. В то же время фигурантами "магистрального" уголовного дела об агрессии России против Украины уже стали 97 представителей военно-политического руководства государства-агрессора.

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