Нагадаємо, Росія напала на Україну вранці 24 лютого 2022 року. Хронологію основних подій за останні тижні читайте за посиланням.

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Дані щодо злочинів в Україні з початку вторгнення Росії

В Офісі генерального прокурора повідомили, що станом на 22 березня 2022 року було зафіксовано 2275 злочинів агресії та воєнних злочинів. Зокрема, йдеться про:

порушення законів та звичаїв війни,

пропаганда війни,

планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни.

Також було зафіксовано 1446 злочинів проти національної безпеки України. Тут згадують про диверсії, посягання на територіальну цілісність та недоторканість, державна зрада тощо.

Кількість злочинів з початку агресії Росії проти України / Фото Офіс генпрокурора

За цей період було вчинено низку злочинів проти дітей. На жаль, наразі повідомили про загибель 117 дітей. Тоді як поранено було 155 дітей. Водночас фігурантами "магістральної" кримінальної справи щодо агресії Росії проти України вже стали 97 представників військово-політичного керівництва держави-агресора.

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