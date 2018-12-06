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      Счетчики газа заменяются только за средства облгаза – эксперт

      Актуальное интервью 69 Читати новину українською

      О замене счетчиков газа, лишние суммы в платежках и возврате денег в прямом эфире 24 канала рассказал член экспертного совета ВОО "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" Алексей Хабатюк.

      О замене счетчиков газа

      – Если людей заставляют покупать счетчики, то это абсолютное нарушение закона. Счетчики, которые стоят у бытовых потребителей, устанавливаются и заменяются самим облгазом и за его счет. Любое требование заменить счетчик, который был обычным, на цифровой или любой другой – это незаконно.

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      О лишних суммах в платежках

      Если потребитель в своих платежках за газ обнаружил лишние цифры, то нужно заплатить только за ту часть, которую он считает обоснованной. Например, если у него в счете стоит 103 куба газа, которые ему досчитали из коэффициента, а по счетчику у него было 100 кубов, то соответственно, потребитель может заплатить только 100 кубов газа.

      – После этого он должен обратиться в первую очередь к поставщику, то есть к "Газбуду" с письмом. В частности он может это сделать в письменной форме или через личный кабинет на сайте и написать жалобу. С содержанием жалобы можно ознакомиться на сайте. Затем эту жалобу нужно отправить в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ). Эта организация контролирует деятельность облгаза и "Газбуда" и должна отреагировать на вашу жалобу.

      О возврате переплаченных денег

      Механизм возврата денег. Если реакции от поставщика нет, то нужно обратиться к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). И уже НКРЕКП может применить к лицензиату санкции или штраф и обязать его вернуть эти деньги.

      – Есть еще один путь возврата денег. Поскольку факт преувеличенной суммы в платежках – это фактически мошенничество, то можно обратиться к полиции. Такое дело может затянуться, но принцип здесь простой – если вы эту проблему не решите, то в следующий раз получите сумму в платежках еще в три раза большую.

      Теги: коммунальные услуги Деньги Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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