Лічильники газу замінюються лише за кошти облгазу, – експерт

Про заміну лічильників газу, завій суми у платіжках та повернення грошей у прямому ефірі 24 каналу розповів член експертної ради ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" Олексій Хабатюк.

Про заміну лічильників газу

– Якщо людей змушують купувати лічильники, то це є абсолютне порушення закону. Лічильники, які стоять у побутових споживачів, встановлюються і замінюються самим облгазом та його коштом. Будь-яке вимагання замінити лічильник, який був звичайним, на цифровий або будь-який інший – це незаконно.

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Про зайві суми у платіжках

– Якщо споживач у своїх платіжках за газ виявив зайві цифри, то потрібно заплатити лише за ту частину, яку він вважає обґрунтованою. Наприклад, якщо у нього в рахунку стоїть 103 куби газу, які йому дорахували з коефіцієнта, а по лічильнику в нього було 100 кубів, то відповідно, споживач може заплатити лише 100 кубів газу.

– Після цього він має звернутися насамперед до свого постачальника, тобто до "Газбуду" із листом. Зокрема він може це зробити у письмовій формі або через особистий кабінет на сайті і написати скаргу. Зі змістом скарги можна ознайомитись на сайті. Опісля цю скаргу потрібно відправити до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). Ця організація контролює діяльність облгазу і "Газбуду" та має відреагувати на вашу скаргу.

Про повернення переплачених грошей

– Механізм повернення грошей є. Якщо реакції від постачальника немає, то потрібно звернутися до Національної комісії, що здійснює державне врегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). І вже НКРЕКП може застосувати до ліцензіата санкції або штраф і зобов'язати його повернути ці гроші.

– Є ще один шлях повернення грошей. Оскільки факт перебільшеної суми у платіжках – це фактично шахрайство, то можна звернутися до поліції. Така справа може затягнутися, але принцип тут простий – якщо ви цю проблему не вирішите, то наступного разу отримаєте суму у платіжках ще в три рази більшу