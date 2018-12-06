22:05
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, сьогодні
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Лічильники газу замінюються лише за кошти облгазу, – експерт

      Актуальне інтерв'ю 113 Читать новость на русском

      Про заміну лічильників газу, завій суми у платіжках та повернення грошей у прямому ефірі 24 каналу розповів член експертної ради ВГО "Федерація роботодавців нафтогазової галузі" Олексій Хабатюк.

      Про заміну лічильників газу

      – Якщо людей змушують купувати лічильники, то це є абсолютне порушення закону. Лічильники, які стоять у побутових споживачів, встановлюються і замінюються самим облгазом та його коштом. Будь-яке вимагання замінити лічильник, який був звичайним, на цифровий або будь-який інший – це незаконно.

      Читайте також: Чому Росії вигідно повернути Україні моряків та кораблі

      Про зайві суми у платіжках

      – Якщо споживач у своїх платіжках за газ виявив зайві цифри, то потрібно заплатити лише за ту частину, яку він вважає обґрунтованою. Наприклад, якщо у нього в рахунку стоїть 103 куби газу, які йому дорахували з коефіцієнта, а по лічильнику в нього було 100 кубів, то відповідно, споживач може заплатити лише 100 кубів газу.

      – Після цього він має звернутися насамперед до свого постачальника, тобто до "Газбуду" із листом. Зокрема він може це зробити у письмовій формі або через особистий кабінет на сайті і написати скаргу. Зі змістом скарги можна ознайомитись на сайті. Опісля цю скаргу потрібно відправити до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). Ця організація контролює діяльність облгазу і "Газбуду" та має відреагувати на вашу скаргу.

      Про повернення переплачених грошей

      Механізм повернення грошей є. Якщо реакції від постачальника немає, то потрібно звернутися до Національної комісії, що здійснює державне врегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). І вже НКРЕКП може застосувати до ліцензіата санкції або штраф і зобов'язати його повернути ці гроші.

      – Є ще один шлях повернення грошей. Оскільки факт перебільшеної суми у платіжках – це фактично шахрайство, то можна звернутися до поліції. Така справа може затягнутися, але принцип тут простий – якщо ви цю проблему не вирішите, то наступного разу отримаєте суму у платіжках ще в три рази більшу

      Теги: Тарифи на газ Гроші комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 грудня: День Збройних сил України та припинення дії договору про дружбу з РФ
      сьогодні , 22:05 Головні новини 6 грудня: День Збройних сил України та припинення дії договору про дружбу з РФ
      2
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      сьогодні , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 555
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      сьогодні , 19:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 3015
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      сьогодні , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 1821
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      сьогодні , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 75161
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук