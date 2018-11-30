Чому Росії вигідно повернути Україні моряків та кораблі

Про обшуки в будинку митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві, про міжнародну політику та про ефективність воєнного стану у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат та дипломат Роман Безсмертний.

Про українське питання на саміті G20

– Для США конче необхідно, м'яко кажучи, вийти із договору про ракети середньої та малої дальності. Адже це не тільки інтереси військові, це ще й і бізнес-інтереси США. Ситуацію в Керченській протоці Трамп використав для того, аби зробити певний жест. В розмові між держсекретарем США і міністром Лавровим, пан Помпео поставив вимогу, якщо ви повертаєте кораблі та повертаєте моряків – розмова відбудеться. В Кремлі прекрасно зрозуміли, якщо будуть повернуті кораблі та моряки, то діалог буде. Тому мати претензії США – абсолютно недоречно.

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Про обшуки в будинку митрополита Павла

– Українцям варто навчитись дивитися на священнослужителя як на людину в рясі, а не як на посланця Бога. СБУ повинна діяти: якщо представники духівництва грішать й здійснюють правопорушення, то вони мають відповідати перед законом. Не має значення, де є корупція – в державі, в партії, в громадській організації, чи в церкві. Всі перед законом є рівними.

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Про воєнний стан в Україні

– Вже третій день в Україні триває воєнний стан, але ще не призначено жодного коменданта, не створені Ради оборони, немає рішень, які стосуються розташування військ, мобілізації, взаємодії Національної Гвардії та Зброєних сил України. Повідомлення населенню ні одне не прозвучало, ніхто не перевірив бомбосховище. Таке враження, що рішення прийняли і сидять думають, як його виконувати і чи треба його виконувати.

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