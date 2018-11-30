23:35
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Школа воєнних священників. Всюдисущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      21:59, сьогодні
      Вєсті.UA. П'ята колона на прапорі США. Теорія Тігіпка
      Вєсті.UA
      21:01, сьогодні
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу і заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Чому Росії вигідно повернути Україні моряків та кораблі

      Актуальне інтерв'ю 782 Читать новость на русском

      Про обшуки в будинку митрополита Павла, який присягнув на вірність російській церкві, про міжнародну політику та про ефективність воєнного стану у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат та дипломат Роман Безсмертний.

      Про українське питання на саміті G20

      – Для США конче необхідно, м'яко кажучи, вийти із договору про ракети середньої та малої дальності. Адже це не тільки інтереси військові, це ще й і бізнес-інтереси США. Ситуацію в Керченській протоці Трамп використав для того, аби зробити певний жест. В розмові між держсекретарем США і міністром Лавровим, пан Помпео поставив вимогу, якщо ви повертаєте кораблі та повертаєте моряків – розмова відбудеться. В Кремлі прекрасно зрозуміли, якщо будуть повернуті кораблі та моряки, то діалог буде. Тому мати претензії США – абсолютно недоречно.

      Читайте також: Путін не хоче сваритися із Заходом, – експерт про сценарії Кремля із захопленням моряків

      Про обшуки в будинку митрополита Павла

      – Українцям варто навчитись дивитися на священнослужителя як на людину в рясі, а не як на посланця Бога. СБУ повинна діяти: якщо представники духівництва грішать й здійснюють правопорушення, то вони мають відповідати перед законом. Не має значення, де є корупція – в державі, в партії, в громадській організації, чи в церкві. Всі перед законом є рівними.

      Читайте також: Потрібно перевірити ФСБшну виправку представників Києво-Печерської Лаври, – експерт

      Про воєнний стан в Україні

      – Вже третій день в Україні триває воєнний стан, але ще не призначено жодного коменданта, не створені Ради оборони, немає рішень, які стосуються розташування військ, мобілізації, взаємодії Національної Гвардії та Зброєних сил України. Повідомлення населенню ні одне не прозвучало, ніхто не перевірив бомбосховище. Таке враження, що рішення прийняли і сидять думають, як його виконувати і чи треба його виконувати.

      Більше – дивіться у відео.

      Теги: Новини США Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі заручники
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 листопада: заборона в'їзду росіянам, обшуки у Києво-Печерській Лаврі, транш ЄС
      сьогодні , 22:02 Головні новини 30 листопада: заборона в'їзду росіянам, обшуки у Києво-Печерській Лаврі, транш ЄС
      2760
      "Смерть працює на любов": як робили та коли покажуть фільм про мандри режисера Леоніда Кантера
      сьогодні , 22:01 "Смерть працює на любов": як робили та коли покажуть фільм про мандри режисера Леоніда Кантера
      Катерина Петренко 56
      Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      сьогодні , 21:02 Топ найкращих фільмів 2018 року, які варто побачити кожному
      Уляна Корицька 23020
      Сутенер, в'язень і кривдник Белью: хто такий наступний суперник Гвоздика – Адоніс Стівенсон?
      сьогодні , 21:00 Сутенер, в'язень і кривдник Белью: хто такий наступний суперник Гвоздика – Адоніс Стівенсон?
      Михайло Гема 214
      Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
      сьогодні , 20:31 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
      Женя Котик 739
      Вірю хлопцям з передової, а наш президент просто всіх дурить, — Парасюк
       18 лютого 2015 , 21:43
      Добровольців в АТО тримають у якості м'яса, — "кіборг"
       15 січня 2015 , 17:07
      На заступника прокурора чинитимуть шалений тиск, — Соболєв
       6 липня 2015 , 22:28
      Про майбутнє "Правого сектору" розповіла журналіст
      28 січня 2016 , 17:56 1
      Чи можливо відновити мовлення на Донбасі?
       6 серпня 2015 , 19:07
      РНБО перетворили на шафу з нафталіном, куди "приховували" чиновників, — експерт
       16 грудня 2014 , 23:41
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук