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      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Немає ніяких конкретних дій, – Безсмертний розкритикував воєнний стан

      297 Читать новость на русском
      Роман Безсмертний
      Роман Безсмертний / 24 канал

      28 листопада в Україні в 10 областях ввели воєнний стан. Він діє вже третій день, а конкретних дій нема

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив український політик Роман Безсмертний.

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      За його словами, ще не призначено жодного коменданта, не створені Ради оборони, немає рішень, які стосуються розташування військ, мобілізації, взаємодії Національної Гвардії та Зброєних сил України. Повідомлення населенню ні одне не прозвучало, ніхто не перевірив бомбосховище.

      Таке враження, що рішення прийняли і сидять думають, як його виконувати і чи треба його виконувати. Якщо вони хотіли заробити на тому якійсь політичні дивіденти, то це буде ще гірше, бо люди ж не бачать ніяких дій, – наголосив Безсмертний.

      "Закон про правовий режим воєнного стану вимагає не проводити вибори, не проводити загальних зібрань і багато інших пунктів. Це закон і його треба виконувати", – заявив політик.

      Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.

      Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.

      Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

      Теги: Новини політики Новини України Воєнний стан в Україні Петро Порошенко Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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