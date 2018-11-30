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      Нет никаких конкретных действий, – Бессмертный раскритиковал военное положение

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      Роман Бессмертный
      Роман Бессмертный / 24 канал

      28 ноября в Украине в 10 областях ввели военное положение. Оно действует уже третий день, а конкретных действий нет

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал украинский политик Роман Бессмертный.

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      По его словам, еще не назначен ни один комендант, не созданы Советы обороны, нет решений, касающихся расположения войск, мобилизации, взаимодействия Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Сообщение населению ни одно не прозвучало, никто не проверил бомбоубежище.

      Такое впечатление, что решение приняли и сидят думают, как его выполнять и надо ли его выполнять. Если они хотели заработать на этом какие-то политические дивиденды, то это будет еще хуже, потому что люди не видят никаких действий,
      – отметил Бессмертный.

      "Закон о правовом режиме военного положения требует не проводить выборы, не проводить общих собраний и много других пунктов. Это закон, и его надо выполнять", – заявил политик.

      Смотрите полный выпуск "Актуальное интервью" за 30 ноября:

      Напомним, вечером 26 ноября Верховная Рада на экстренном заседании приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Предшествовала этому решению агрессия России в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Впоследствии, Россия захватила три украинских судна.
      Официально закон о введении военного положения в Украине вступил в силу 28 ноября.

      Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Верховная Рада Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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