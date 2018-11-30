Почему России выгодно вернуть Украине моряков и корабли

Об обысках в доме митрополита Павла, который присягнул на верность русской церкви, о международной политике и об эффективности военного положения в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и дипломат Роман Бессмертный.

Об украинском вопросе на саммите G20

– Для США крайне необходимо, мягко говоря, выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. Ведь это не только интересы военные, это еще и и бизнес-интересы США. Ситуацию в Керченском проливе Трамп использовал для того, чтобы сделать определенный жест. В разговоре между госсекретарем США и министром Лавровым, господин Помпео потребовал, если вы поворачиваете корабли и возвращаете моряков – разговор состоится. В Кремле прекрасно поняли, если будут возвращены корабли и моряки, то диалог будет. Поэтому иметь претензии США – абсолютно неуместно.

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Об обысках в доме митрополита Павла

– Украинцам стоит научиться смотреть на священнослужителя как на человека в рясе, а не как на посланца Бога. СБУ должна действовать, если представители духовенства грешат и совершают правонарушения, то они должны отвечать перед законом. Не имеет значения, где есть коррупция – в государстве, в партии, в общественной организации, или в церкви. Все перед законом равны.

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О военном положении в Украине

– Уже третий день в Украине продолжается военное положение, но еще не назначен ни один комендант, не создан Совет обороны, нет решений, касающихся расположения войск, мобилизации, взаимодействия Национальной Гвардии и Вооруженных сил Украины. Сообщение населению ни одно не прозвучало, никто не проверил бомбоубежище. Такое впечатление, что решение принято и сидят думают, как его выполнять и надо ли его выполнять.

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