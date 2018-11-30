23:05
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, сегодня
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Почему России выгодно вернуть Украине моряков и корабли

      Актуальное интервью 169 Читати новину українською

      Об обысках в доме митрополита Павла, который присягнул на верность русской церкви, о международной политике и об эффективности военного положения в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат и дипломат Роман Бессмертный.

      Об украинском вопросе на саммите G20

      – Для США крайне необходимо, мягко говоря, выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. Ведь это не только интересы военные, это еще и и бизнес-интересы США. Ситуацию в Керченском проливе Трамп использовал для того, чтобы сделать определенный жест. В разговоре между госсекретарем США и министром Лавровым, господин Помпео потребовал, если вы поворачиваете корабли и возвращаете моряков – разговор состоится. В Кремле прекрасно поняли, если будут возвращены корабли и моряки, то диалог будет. Поэтому иметь претензии США – абсолютно неуместно.

      Читайте также: Путин не хочет ссориться с Западом – эксперт о сценарии Кремля с захватом моряков

      Об обысках в доме митрополита Павла

      – Украинцам стоит научиться смотреть на священнослужителя как на человека в рясе, а не как на посланца Бога. СБУ должна действовать, если представители духовенства грешат и совершают правонарушения, то они должны отвечать перед законом. Не имеет значения, где есть коррупция – в государстве, в партии, в общественной организации, или в церкви. Все перед законом равны.

      Читайте также: Нужно проверить ФСБшную выправку представителей Киево-Печерской Лавры, – эксперт

      О военном положении в Украине

      – Уже третий день в Украине продолжается военное положение, но еще не назначен ни один комендант, не создан Совет обороны, нет решений, касающихся расположения войск, мобилизации, взаимодействия Национальной Гвардии и Вооруженных сил Украины. Сообщение населению ни одно не прозвучало, никто не проверил бомбоубежище. Такое впечатление, что решение принято и сидят думают, как его выполнять и надо ли его выполнять.

      Больше – смотрите в видео.

      Теги: Новости США Конфликт в Азовском море Украина – Россия заложники
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украинская армия сможет захватить всю Россию, — Саакашвили
       7 февраля 2015 , 00:49 1
      Наступление точно произойдет, — военный эксперт
       14 августа 2015 , 16:34
      Порошенко становится похожим на Януковича, – Шабунин о деле против себя
       16 августа 2017 , 22:33
      В топ-100 вошли рестораны Крыма и Донецка, — редактор "Новое время"
       1 мая 2015 , 01:02
      КГГА хотят полностью восстановить "Жовтень" до конца года
       20 января 2015 , 18:45
      СНБО превратили в шкаф с нафталином, куда "прятали" чиновников, — эксперт
       16 декабря 2014 , 23:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук