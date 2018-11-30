Путин не хочет ссориться с Западом, – эксперт о сценарии Кремля с захватом моряков

После открытой агрессии России в Азовском море и захвата наших кораблей и моряков у Путина на руках стало больше карт для торговли. Моряков, скорее всего, освободят. Но когда – сложно сказать.

Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Политолог отмечает: в Украине настаивают на юридической формулировке в отношении захваченных Россией в Азовском море моряков – военнопленные. Это важно для фиксации прямого двустороннего конфликта между Украиной и Россией. Поэтому используют гуманитарную международную Конвенцию о военнопленных и помощь международного Красного Креста.

Украинских военных моряков, захваченных Россией, скорее всего, освободят, но не сразу. Путин может это сделать – но после президентских выборов в Украине и в зависимости от их результата в качестве жеста доброй воли. Или возможен обмен. У нас есть арестованные российские суда. Возможно, поможет Турция. Впрочем, Россия может играть этой темой во время президентских выборов,

– говорит Фесенко.

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По словам эксперта, судебные процессы над захваченными украинскими военными, прежде всего, для пропагандистских целей внутри РФ. Есть еще одна весомая цель Кремля. Фесенко отмечает: Россия в первые часы после обстрела и захвата украинских судов начала давать свою версию Западу о "провокациях", опередив Украину. Это одна из главных причин того, что почти на сутки затянулась реакция Запада.

Первая реакция ЕС на события в Азовском море была очень осторожной. Для Кремля важно на дипломатическом уровне отработать версию о "провокациях", что это украинцы сделали, а Россия "защищалась". Путин не хочет окончательно ссориться с Западом. Теперь Кремлю надо нейтрализовать свою агрессию. Аресты, приговоры, показания некоторых моряков, геолокации – все это Москва будет предъявлять Западу,

– считает Владимир Фесенко.

Напомним, на спецзаседании Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания относительно конфликта в Азовском море по той повестке дня, которую предлагала Россия – рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины. В Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море. Дональд Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

Россия захватила украинские корабли. Видео