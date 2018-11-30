21:26
30 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Грязная бумажка доллар. Тимати на службе у Путина
      Вєсті Кремля
      21:46, 29 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Путин не хочет ссориться с Западом, – эксперт о сценарии Кремля с захватом моряков

      253 Читати новину українською
      Когда и при каких условиях Путин освободит украинских моряков?
      Когда и при каких условиях Путин освободит украинских моряков? / Фото из открытых источников

      После открытой агрессии России в Азовском море и захвата наших кораблей и моряков у Путина на руках стало больше карт для торговли. Моряков, скорее всего, освободят. Но когда – сложно сказать.

      Об этом 24 каналу рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Захваченных украинских моряков отправили в Москву, – Денисова

      Политолог отмечает: в Украине настаивают на юридической формулировке в отношении захваченных Россией в Азовском море моряков – военнопленные. Это важно для фиксации прямого двустороннего конфликта между Украиной и Россией. Поэтому используют гуманитарную международную Конвенцию о военнопленных и помощь международного Красного Креста.

      Украинских военных моряков, захваченных Россией, скорее всего, освободят, но не сразу. Путин может это сделать – но после президентских выборов в Украине и в зависимости от их результата в качестве жеста доброй воли. Или возможен обмен. У нас есть арестованные российские суда. Возможно, поможет Турция. Впрочем, Россия может играть этой темой во время президентских выборов,
      – говорит Фесенко.

      Читайте также: Украина в ответ должна задерживать российские корабли на Азове, – Гройсман

      По словам эксперта, судебные процессы над захваченными украинскими военными, прежде всего, для пропагандистских целей внутри РФ. Есть еще одна весомая цель Кремля. Фесенко отмечает: Россия в первые часы после обстрела и захвата украинских судов начала давать свою версию Западу о "провокациях", опередив Украину. Это одна из главных причин того, что почти на сутки затянулась реакция Запада.

      Первая реакция ЕС на события в Азовском море была очень осторожной. Для Кремля важно на дипломатическом уровне отработать версию о "провокациях", что это украинцы сделали, а Россия "защищалась". Путин не хочет окончательно ссориться с Западом. Теперь Кремлю надо нейтрализовать свою агрессию. Аресты, приговоры, показания некоторых моряков, геолокации – все это Москва будет предъявлять Западу,
      – считает Владимир Фесенко.

      Напомним, на спецзаседании Совбеза ООН большинство членов органа не поддержали проведение заседания относительно конфликта в Азовском море по той повестке дня, которую предлагала Россия – рассмотреть инцидент в Азовском море и Керченском проливе как провокации со стороны Украины. В Конгрессе США также осудили противоправные действия России в Азовском море. Дональд Трамп отменил встречу с Путиным, которая должна была состояться на саммите G20 в Аргентине.

      Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      Россия захватила украинские корабли. Видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Путин Евросоюз
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      сегодня , 21:02 Топ фильмов 2018 года, которые стоит посмотреть каждому
      Уляна Корицька 43463
      Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон?
      сегодня , 21:00 Сутенер, узник и обидчик Беллью: кто следующий соперник Гвоздика – Адонис Стивенсон?
      Михайло Гема 23
      Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
      сегодня , 20:30 Кто такой Мартин Купер: отец мобильного телефона с украинскими корнями
      34
      Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      сегодня , 19:01 Письмо из Крыма: конфликт в Азовском море – на примере жилого дома
      Отставной подполковник 3746
      Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      сегодня , 19:00 Чому Україна продовжує ремонтувати російські судна
      Тетяна Мартинюк 301
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Как стильная пенсионерка стала самой пожилой моделью Украины
       10 июня 2016 , 16:30
      Атака России на украинские корабли на Азове: Порошенко рассказал важные детали
       сегодня , 10:11
      Зинченко против Ливерпуля: комплименты и высокие оценки от английских СМИ и видео всех действий украинца
       26 июля , 12:28
      Умер легендарный экс-игрок Динамо
       29 ноября , 15:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук