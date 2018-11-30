Украина в ответ должна задерживать российские корабли на Азове, – Гройсман

Украина должна ввести зеркальные меры в ответ на открытую агрессию России и задержание ею украинских кораблей и моряков в Азовском море.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Правительственный портал".

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По его словам, инцидент в Керченском проливе еще раз продемонстрировал, что РФ является агрессором и оккупантом.

Ситуация в Азовском море – это неприкрытая агрессия. И она будет обсуждена на саммите G20. Россию надо останавливать. Они нападают на весь демократический мир, и это не может оставаться без адекватной реакции. Ожидаем жесткой реакции в отношении агрессора. Единственно правильный вариант – зеркальность по отношению к России,

– сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что если Россия "незаконно задерживает наши корабли и отправляет в тюрьмы наших военнослужащих ВМС, то следует задержать российские суда".

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Вместе с тем, руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов рассказал, что в Украине уже принимают решения относительно осуществления зеркальных действий в ответ на агрессию России в Керченском проливе.

Что касается зеркальных действий. Да, принимают решение относительно осуществления соответствующих зеркальных действий, как ответ нашей страны российскому агрессору,

– заявил он.

Представитель СБУ также отметил, что сегодня все государственные институты – специальные службы Украины, ВСУ и волонтеры делают все, чтобы вернуть из российского плена моряков и украинские захваченные суда.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет был введен из-за агрессивной политики РФ в Азовском море и продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.

Что случилось в Азовском море и почему это получило такой резонанс?25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Несмотря на это, группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.



Впоследствии в Кремле такие меры объяснили тем, что Украина осуществила провокацию – к примеру, когда российская сторона, в частности, требовала немедленно остановиться, украинские корабли якобы никоим образом не реагировали и осуществляли опасное маневрирование. Также в ведомстве заявили, что во время конфликта возле Керченского пролива на украинских кораблях вроде развернули артиллерийские установки, подняли их на 45 градусов и направили в сторону российских кораблей.