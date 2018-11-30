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      Україна у відповідь має затримувати російські кораблі на Азові, – Гройсман

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      Гройсман вважає, що Україна має затримувати російські кораблі на Азові у відповідь на агресію РФ
      Гройсман вважає, що Україна має затримувати російські кораблі на Азові у відповідь на агресію РФ / Фото з відкритих джерел

      Україна повинна ввести дзеркальні заходи у відповідь на відкриту агресію Росії та затримання нею українських кораблів і моряків в Азовському морі.

      Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

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      За його словами, інцидент в Керченській протоці ще раз продемонстрував, що РФ є агресором і окупантом.

      Ситуація в Азовському морі – це неприхована агресія. І вона буде обговорена на саміті G20. Росію треба зупиняти. Вони нападають на весь демократичний світ, і це не може залишатися без адекватної реакції. Очікуємо жорсткої реакції щодо агресора. Єдино правильний варіант – дзеркальність по відношенню до Росії,
      – сказав Гройсман.

      Прем'єр наголосив, що якщо Росія "незаконно затримує наші кораблі і відправляє до в'язниці наших військовослужбовців ВМС, то слід затримати російські судна".

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      Водночас, керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов розповів, що в Україні вже ухвалюють рішення щодо здійснення дзеркальних дій у відповідь на агресію Росії у Керченській протоці.

      Що стосується дзеркальних дій. Так, ухвалюють рішення щодо здійснення відповідних дзеркальних дій як відповідь нашої країни російському агресору,
      – заявив він.

      Представник СБУ також відзначив, що сьогодні всі державні інститути – спеціальні служби України, ЗСУ та волонтери роблять усе, щоб повернути з російського полону моряків та українські захоплені судна.

      Нагадаємо, 30 листопада Україна заборонила в'їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років за незначним винятком. Заборона була введена через агресивну політику РФ в Азовському морі та триватиме на час дії воєнного стану. Проте для громадян України, які прямують з території РФ, не існує жодних обмежень перетину кордону та проїзду в Україну.

      Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це, група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.

      Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

       

       

      Теги: Україна – Росія СБУ Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Володимир Гройсман
      Джерело: 24 Канал
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