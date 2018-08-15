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Счетная палата нашла недостатки в работе системы ProZorro

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Счетная палата нашла недостатки в работе системы ProZorro
Счетная палата нашла недостатки в работе системы ProZorro / www.5.ua

Счетная палата провела аудит публичных закупок, показав, что за красивой пиар-картинкой ProZorro работает незаконно созданная система государственных закупок, которая цинично обдирает государство.

Об этом информирует "Обозреватель". 

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Счетная палата Украины в конце июля обнародовала отчет на своем веб-сайте. Выводы аудиторов заинтересовали журналистов.

"Согласно данным аудита Счетной палаты, наибольшие потери госбюджета кроются в заработках администраторов электронных площадок. Номинально их сегодня аккредитовано 24, но реально действующих всего шесть. Остальные 18 электронных площадок фиктивные: просто вносят абонентскую плату, но деятельности не осуществляют", – отметили аудиторы счетной палаты.

Они отметили, что перечисленные компании в 2017 году хорошо заработали на участниках электронных торгов, в среднем субъекты хозяйствования – администраторы электронных площадок, которые принимали участие в электронных закупках, должны были получить от участников электронных торгов в 2017 году более 473 269 тысяч гривен.

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Большая Шестерка получила прибыль от предоставления платных услуг участникам торгов, которые не входят в базовый пакет оператора. Стоимость таких услуг договорная и находится вне контроля государственных органов. Таким образом, можно смело предположить, что из-за наличия негосударственных электронных площадок в сфере государственных закупок, в 2017 году госбюджет потерял более 500 миллионов гривен доходов.

В целом по итогам 2016-2017 годов можно говорить о недополучении бюджетом около 1 миллиарда гривен доходов и обогащении указанных коммерческих структур на указанную сумму.

В нынешнем виде система ProZorro существовать не может. Ее надо передать из управления ГП "Прозорро" уполномоченному органу Минэкономразвития. В частных площадках не понятен функционал и повышенная стоимость услуг. Тогда минимум 500 миллионов гривен в год будет идти не в частный карман, а в госбюджет.

Руководству Минэкономразвития следует рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Министерства, по вине которых были допущены многочисленные нарушения законов Украины "О государственных закупках" и "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах".

"Стоит передать" большой привет "Максиму Нефедову, который в Министерстве курирует ProZorro", – написал автор материала.

Теги: Новости Украины Деньги ProZorro
Источник: 24 Канал
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