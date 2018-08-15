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Рахункова палата знайшла недоліки в роботі системи ProZorro

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Рахункова палата знайшли недоліки в роботі системи ProZorro
Рахункова палата знайшли недоліки в роботі системи ProZorro / www.5.ua

Рахункова палата провела аудит публічних закупівель, показавши, що за красивою піар-картинкою ProZorro працює незаконно створена система державних закупівель, яка цинічно обдирає державу.

Про це інформує "Обозреватель". 

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Рахункова палата України в кінці липня оприлюднила звіт на своєму веб-сайті. Висновки аудиторів зацікавили журналістів.

"Згідно з даними аудиту Рахункової палати, найбільші втрати держбюджету криються в заробітках адміністраторів електронних майданчиків. Номінально їх сьогодні акредитовано 24, але реально діючих всього шість. Решта 18 електронних майданчиків фіктивні: просто вносять абонентську плату, але діяльності не здійснюють", – зазначили аудитори Рахункової палати. 

Вони зазначили, що перераховані компанії в 2017 році добре заробили на учасниках електронних торгів, у середньому суб'єкти господарювання – адміністратори електронних майданчиків, які брали участь у електронних закупівлях, мали б отримати від учасників електронних торгів у 2017 році понад 473 269 тисяч гривень.

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Велика Шістка отримала прибуток від надання платних послуг учасникам торгів, які не входять до базового пакет оператора. Вартість таких послуг договірна і знаходиться поза контролем державних органів. Таким чином, можна сміливо припустити, що через наявність недержавних електронних майданчиків в сфері державних закупівель, в 2017 році держбюджет втратив більше 500 мільйонів гривень доходів.

В цілому за підсумками 2016-2017 років можна говорити про недоотримання бюджетом близько 1 мільярда гривень доходів і збагаченні зазначених комерційних структур на зазначену суму.

В теперішньому вигляді система ProZorro існувати не може. Її треба передати з управління ДП "Прозорро" уповноваженому органу Мінекономрозвитку. У приватних майданчиків не зрозумілий функціонал і завищена вартість послуг. Тоді мінімум 500 мільйонів гривень в рік буде йти не в приватну кишеню, а до держбюджету.

Керівництву Мінекономрозвитку слід розглянути питання про притягнення до відповідальності посадових осіб Міністерства, з вини яких були допущені численні порушення законів України "Про державні закупівлі" та "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

"Варто передати "великий привіт" Максиму Нефедову, який в Міністерстві курирує ProZorro" – написав автор матеріалу.

Теги: Новини України Гроші ProZorro
Джерело: 24 Канал
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