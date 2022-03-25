Такое мнение высказала помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в эксклюзивном интервью 24 каналу. По ее словам, Белый дом делает все возможное, чтобы помочь Украине, но отправлять свои боевые силы сша не готовы.

Здесь больше О возможности нового альянса и завершения войны: интервью с помощницей госсекретаря США

В США хотят избежать открытой конфронтации НАТО и России

Как и не готовы закрывать небо над Украиной, хотя президент Владимир Зеленский неоднократно обращался с такой просьбой и к своему американскому коллеге, и в целом к странам НАТО.

Мы понимаем этот запрос, но причиной, почему Соединенные Штаты не согласились на это, как отмечал президент Байден, является то, что мы пытаемся прекратить войну в Украине,

– объяснила Донфрид.

В США считают, что закрытие неба фактически будет означать прямое столкновение НАТО с Россией. Это, отмечает помощница американского госсекретаря, неотвратимо приведет к войне США или Альянса с РФ.

И если США напрямую вмешаются в войну, это приведет к еще большей войне, что очень опасно. Поэтому мы заявили, что не будем отправлять боевые силы в Украину, и считаем, что война НАТО против России навредит всему миру,

– подчеркнула Карен Донфрид.

Она также добавила, что США активно поставляют Украине оружие, что взамен позволит сбивать российские самолеты. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, системы противовоздушной обороны и тому подобное. НАТО тоже пообещало новую партию военной помощи Украине.

Смотрите также – интервью с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид в видеоформате