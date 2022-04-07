Сдача украинских защитников в плен и некачественное оружие: какие фейки распространяют в России

Эксперты Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, распространенных врагом в течение 6 апреля.

В ведомстве сообщили, что власти России продолжают манипулировать населением, используя тезисы о том, что в Украине нет качественного оружия, а защитники Мариуполя вроде бы сдались в плен. Конечно, все это – не больше, чем вымысел.

Обратите внимание Российская пропаганда вошла в наиболее яростную и токсичную фазу

1. Фейк о подготовке провокации

Минобороны России предупредило, что "украинские войска готовят провокацию с ядовитыми веществами в Харьковской области". Для этого сотрудники Службы безопасности Украины якобы заминировали хранилище хлора для дальнейшего его уничтожения. К тому же, разведка добавляет, что таким образом Украина хочет скомпрометировать российские войска.

Очевидно, пропагандисты не учли, что они отлично справляются с созданием образа террористов и без посторонней помощи.

2. Манипулятивный тезис о некачественном оружии для украинцев

После поражения российских оккупантов на севере Украины пропагандистские медиа вернулись к созданию контента о том, что "западные страны поставляют в Украину некачественное и устаревшее оружие".

Таким образом, агрессор пытается посеять панику среди населения и остановить сопротивление украинцев. В Центре противодействия дезинформации призывают не реагировать на подобные утверждения.

3. Фейк о сдаче в плен

Несмотря на то, что 503-й батальон морской пехоты опроверг заявления российских пропагандистов о сдаче в плен украинских защитников Мариуполя, враг продолжает продуцировать деструктивный контент, развивая эту тему.

Это еще один способ врага деморализовать украинцев, особенно находящихся на временно оккупированных территориях.

Кстати, российские оккупанты в захваченном Энергодаре начали создавать фейковые "органы власти". Об этом в ночь на 7 апреля сообщила пресс-служба Энергоатома.

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