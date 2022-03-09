Сдайтесь, пока не поздно: оккупанты провалились из-за собственного "победоносного фольклора"

24 февраля 2022 года Россия цинично напала на Украину. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что военные победы россиян часто связаны с погодой.

В ведомстве назвали это "победоносный фольклор московитов".

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Украинские пограничники обратились к российским оккупантам

Пограничники напомнили, что тевтонцы проиграли, когда провалились под лед и замерзли. Дальше был Наполеон, который тоже замерз и проиграл. Это касается нацистов, которые начали проигрывать с приходом зимы.

Так зачем вы, рашисты, в Украину поперлись в конце февраля. Вы о мартовских похолоданиях не думали?,

– поинтересовались в Госпогранслужбе.

Украинские пограничники призывали оккупантов сдаваться, пока не поздно. Они подчеркнули, что Украина "обеспечит пленным комфортную температуру!" Кроме того, в ведомстве обратились к врагу: "Русский солдат, если не хочешь греться в крематории или охлаждаться в рефрижераторе, СДАЙСЯ!". Пограничники также продублировали последнее обращение на русском языке.

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