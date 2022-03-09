У відомстві назвали це "пабєдоносний фольклор московитів".

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Українські прикордонники звернулися до російських окупантів

Прикордонники нагадали, що тевтонці програли, коли провалилися під лід та замерзли. Далі був Наполеон, який теж замерз та програв. Це ж стосується нацистів, які почали програвати з приходом зими.

То нахіба ви, рашисти, в Україну поперлися в кінці лютого. Ви про березневі похолодання не думали?,

– поцікавилися у Держприкордонслужбі.

Українські прикордонники закликали окупантів здаватися, поки не пізно. Вони наголосили, що Україна "забезпечить полоненим комфортну температуру!". Крім того, у відомстві звернулися до ворога: "Російський солдате, якщо не хочеш грітися в крематорії чи прохолоджуватися в рефрижераторі, ЗДАЙСЯ!". Прикордонники також продублювали останнє звернення російською мовою.

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