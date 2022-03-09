Глава уряду наголосив, що Україна вже два тижні чинить опір російській навалі. І продовжить – до перемоги.
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Уряд формує резерви забезпечення для ЗСУ
Ми формуємо нові резерви та акумулюємо ресурси, щоби наша армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій,
– наголосив Денис Шмигаль.
За його ж словами:
- Вчора, 8 березня, відбувся черговий аукціон із продажу військових облігацій – на 6,6 мільярда гривень.
- А Національний банк України ухвалив рішення викупити військові облігації Уряду ще на 20 мільярдів.
Повне відео звернення Дениса Шмигаля:
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