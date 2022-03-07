Сдаются даже людям в деревне, – Монастырский о 2 000 российских пленных

Российские оккупанты часто сдаются в плен даже жителям сел. К этому привел страх и деморализация, которые распространяются рядами врагов.

Об этом рассказал 7 марта глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Он добавил, что сейчас в украине уже есть около 2 тысяч пленных россиян.

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Часто ищут варианты побега

По словам министра, оккупанты нередко готовятся к бегству. Однако их сдерживает наказание за дезертирство на родине – 7 лет тюрьмы.

Многие пленные, потому что они сами бросают и сдаются. Нашим вооруженным силам, теробороне, просто людям в деревне,

– отметил министр.

Он также добавил, что люди часто сообщают о врагах, которые уже готовы сдаться или убежать.

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