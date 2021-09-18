Сдали позиции: сторонники России на выборах в оккупированном Крыму – вне "большой политики"

17 сентября стартовали выборы в Госдуму России. Открылись участки и в оккупированном Крыму – Украина это волеизъявление считает незаконным. Российские власти заявили, мол, голосование растянули на трое суток, чтобы не допустить скопления людей.

В четырех округах крымчане выбирают еще и депутатов в органы местной власти. Крым перед так называемыми выборами – это вывеска новых политических лиц. Так называемые "герои крымской весны" 2014 года сдали позиции.

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Например, еще в марте коллаборантка Наталья Поклонская планировала баллотироваться в Госдуму, но даже высокие рейтинги не помогли – "Единая Россия" не выставила ее кандидатуру.

Также вне "большой политики" так называемый народный мэр Севастополя Алексей Чалый. Еще в 2014 году он сидел рядом с Владимиром Путиным за одним столом, однако пока в Госдуму даже не выдвигается.

Александра Франчетти задержали в аэропорту

Чехия по представлению Украины 12 сентября задержала в аэропорту гражданина России Александра Франчетти. Он причастен к так называемой "крымской весне". 20 лет россиянин жил в Чехии и сменил фамилию на итальянскую. Ордер на арест Франчетти Украина выдала еще в 2020 году, его обвиняют по статье Уголовного кодекса об участии в незаконных вооруженных формированиях.

Дело Есипенко

На новом заседании по делу фрилансера "Радио.Свободы" Владислава Есипенко заслушали свидетелей обвинения. Ими были оперативный сотрудник ФСБ Антон Грищенко и двое понятых, которые принимали участие в осмотре авто Есипенко, когда там якобы нашли гранату.

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В Ялте украли портреты представителей оккупационной власти

В Ялте украли портреты Сергея Аксенова и Владимира Константинова – представителей оккупационных властей Крыма. Они висели на ялтинской набережной, где открыли выставку, посвященную "достижениям Крыма" за 7 лет. Об этом на своем ютуб-канале заявил журналист и общественный деятель Сергей Сардыко.

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