Сделайте лучше и не тявкайте, – отец Зеленского ответил критикам президента

Отец президента Александр Зеленский эмоционально отреагировал на критику сына. Всех, кого-то не устраивает, мужчина призывал пойти и сделать что-то, а не только "тявкать" в интернете.

Зеленский-старший обратился к пользователям сети, которые пишут, жалуются, обзывают и проклинают его сына – Владимира Зеленского. Он отметил, что зарегистрировался в инстаграме не для того, чтобы выслушивать недовольство тех, кто даже с дивана не поднимается.

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Так если вас все не устраивает, все вам не нравится, идите и сделайте лучше, а не тявкайте в интернете,

– призвал Зеленский-старший.

Отец президента подчеркнул: в течение жизни ему удалось достичь всего, чего он хотел. Зеленский-старший рассказал, что прекрасно закончил школу, поступил в университет, а затем устроился на работу.

Он отметил, что надеялся исключительно на себя и достигал всего умом. Зеленский-старший заверил: сейчас он живет так, как всегда хотел. Все в порядке.

"И теперь, на старости лет не собираюсь дискутировать с людьми, которые не могут постараться ни для себя, ни для своих детей, а могут только бросаться на старого", – подчеркнул Зеленский-старший.

Отец Зеленского пригрозил Шарию

В комментариях к сообщениям в инстаграме Зеленского-старшего появился пророссийский блогер Анатолий Шарий. Он в агрессивной форме обратился к отцу президента и заявил, что его сын добился успеха благодаря людям, который он обманул.

Зеленский-старший отреагировал. Он заявил, что Шарий может только огрызаться. Отец президента написал Шарию: "выпороть бы тебя как следует, чтобы знал, как со старшими разговаривать. Вот и показал ты всю свою сущность, "борец с диктатором".

Кроме того, Зеленский-старший напомнил, что все в жизни возвращается бумерангом, и Шарий ответит за свои слова.

Сообщение Александра Зеленского:

Вот вы пишете, жалуетесь, обзываетесь, проклинаете, Вову... Так если вас все не устраивает, все вам не нравится, идите и сделайте лучше, а не тявкайте в интернете. Я зарегистрировался здесь не для того, чтобы выслушивать недовольство тех, кто не хочет даже д*пу с дивана поднять.

Вот я пожилой человек, пенсионер. Я отлично закончил школу, поступил в университет, а потом устроился на работу. Я достиг всего того, чего я хотел. Я не лаял в подворотне на власть, а надеялся только на себя, всего добивался умом. А сейчас живу так, как я хотел жить. У меня, слава Богу, все в порядке. И теперь, на старости лет не собираюсь дискутировать с людьми, которые не могут постараться ни для себя, ни для своих детей, а могут только бросаться на старика.