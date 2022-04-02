Сделайте все, что возможно, чтобы победить зло, – эмоциональное обращение азовцев из Мариуполя

Каждую минуту защитники Мариуполя находятся на грани жизни и смерти. Находятся в полной блокаде и продолжают борьбу за Украину и своих граждан, воюя за каждый метр родной земли.

Бойцы полка "Азов" призывают помочь им бороться и сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со спецтехникой, чтобы разбирать завалы.

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В эмоциональном видео заместитель комбата "Азова" Калина просит спасти детей. Ведь один ребенок, который находится под завалами, но сердце которого бьется, символизирует будущее Украины и Европы.

Разве ребенок виноват в том, что малый карлик дал своим ублюдкам приказ уничтожить его, разве он виноват, что родители погибли от ублюдка-пилота, сбросившего бомбу на его дом?

– спрашивает Калина.

Он просит представить хотя бы одного такого ребенка, с собственной историей, цветом глаз, волос и именем.

Попытайтесь мысленно сказать, что он не стоит спасения, что вы – взрослые, не можете рискнуть ради него. Именно этого ребенка мы просим деблокировать,

– сказал он.

Калина сказал, что бойцы продолжают борьбу, но чувствовать боль каждого ребенка Мариуполя защитникам невыразимо тяжело. Он просит помочь им бороться и забрать детей.

"Сделайте все, что возможно, чтобы победить зло. Не можете держать оружие в руках – лечите, стройте, производите, блокируйте российские сайты и группы, кричите о преступлениях. Не прекращайте призывать мир о помощи Мариуполю", – говорится в видео.

Смотрите обращение полка "Азов"