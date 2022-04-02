Бійці полку "Азов" закликають допомогти їм боротись та зробити все можливе, аби в Маріуполь приїхали рятувальники зі спецтехнікою, щоб розбирати завали.

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В емоційному відео заступник комбата "Азову" Калина просить врятувати дітей. Адже та одна дитина, яка перебуває під завалами, але серце якої б’ється, символізує майбутнє України та Європи.

Хіба дитина винна в тому, що малий карлик дав своїм виродкам наказ знищити її, хіба вона винна, що батьки загинули від виродка-пілота, який скинув бомбу на її будинок?,

– запитує Калина.

Він просить уявити хоча б одну таку дитину, з власною історією, кольором очей, волосся та іменем.

Спробуйте подумки сказати, що вона не варта порятунку, що ви – дорослі, не можете ризикнути заради неї. Саме цю дитину ми просимо деблокувати,

– сказав він.

Калина сказав, що бійці продовжують боротьбу, але відчувати біль кожної дитини Маріуполя захисникам невимовно важко. Тож він просить допомогти їм боротись та забрати дітей.

"Зробіть все, що можливо, щоб перемогти зло. Не можете тримати зброю в руках – лікуйте, будуйте, виробляйте, блокуйте російські сайти та групи, кричіть про злочини. Не припиняйте закликати світ про допомогу Маріуполю", – йдеться у відео.

Дивіть звернення полку "Азов"