25 февраля политик обратился к местным жителям в условиях атаки российской армии. Об этом сообщает 24 канал.
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Что сказал Кличко киевлянам
Кличко попросил киевлян, особенно жителей Оболонского района, не выходить на улицы, поскольку это опасно. Нужно оставаться дома или в укрытии дома. Выходить можно только если слышен сигнал воздушной тревоги – когда он начинается или заканчивается.
Пожалуйста, сделайте запасы воды и еды, вещей первой необходимости. Подготовьте теплые вещи, пледы, чтобы брать их на время пребывания в укрытии,
– призвал Кличко.
"Не покидайте дома или укрытия. Не подвергайтесь опасности. Сейчас в некоторых районах столицы раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян", – добавил политик.
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