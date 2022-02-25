25 февраля политик обратился к местным жителям в условиях атаки российской армии. Об этом сообщает 24 канал.

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Что сказал Кличко киевлянам

Кличко попросил киевлян, особенно жителей Оболонского района, не выходить на улицы, поскольку это опасно. Нужно оставаться дома или в укрытии дома. Выходить можно только если слышен сигнал воздушной тревоги – когда он начинается или заканчивается.

Пожалуйста, сделайте запасы воды и еды, вещей первой необходимости. Подготовьте теплые вещи, пледы, чтобы брать их на время пребывания в укрытии,

– призвал Кличко.

"Не покидайте дома или укрытия. Не подвергайтесь опасности. Сейчас в некоторых районах столицы раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян", – добавил политик.

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Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции.



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