Політик 25 лютого звернувся до місцевих мешканців в умовах атаки російської армії. Про це повідомляє 24 канал.

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Що сказав Кличко киянам

Кличко попросив киян, особливо мешканців Оболонського району, не виходьти на вулиці, оскільки це – небезпечно. Потрібно натомість залишатися вдома або в укритті дома. Виходити можна, лише якщо чути сигнал повітряної тривоги – коли він починається або закінчується.

Будь ласка, зробіть запаси води та їжі, речей першої необхідності. Підготуйте теплі речі, пледи, щоб брати їх на час перебування в укритті,

– закликав Кличко.

"Не покидайте домівок чи укриттів. Не наражайтеся на небезаку. Зараз у деяких районах столиці лунають постріли й вибухи. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян", – додав політик.

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