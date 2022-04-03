Сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина, – Джонсон
Источник:твиттер Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил зверства путинской армии в Киевской области. Он также пообещал сделать все возможное для уничтожения военной машины России.
Борис Джонсон отметил, что коварные нападения российских военных на мирных жителей Ирпеня, Бучи и других оккупированных городов и сел Киевщины доказывают: Путин и его армия совершают военные преступления против украинцев.
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Великобритания ужесточает санкции против России
Британский премьер также заверил, что кремлевская пропаганда не может скрыть правду. А правда в том, что Путин – в отчаянии, российское вторжение проваливается, а решимость Украины крепка, как никогда.
В свою очередь, Великобритания готова еще больше поддерживать нас.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Мы ужесточаем санкции против России, а также увеличиваем военную и гуманитарную поддержку Украины,
– подчеркнул Борис Джонсон.
По словам премьера, давление Британии на Россию будет продолжаться, пока не воцарится справедливость и страна-агрессор не выведет свои войска с территории Украины.
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