Сделали первый шаг, – Садовый эксклюзивно о создании реабилитационного центра во Львове

Во Львове презентовали проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". Это первый шаг к созданию нового мощного медучреждения.

Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал мэр Львова. По словам Андрея Садового, Форум доноров стал началом создания нового реабилитационного центра.

Во Львове презентовали проект Национального реабилитационного центра "Несокрушимые"

Центр будет одним из самых больших в нашем государстве, – Садовый

Мэр Львова отметил, что город ежедневно принимает раненых с фронта, пострадавших в результате российской агрессии. Речь и о женщинах, детях и пенсионерах. Идея реабилитационного центра была заложена из-за большого количества людей, которые, собственно, нуждаются в протезировании и реабилитации.

Теоретически небольшое количество людей можно направить за границу, но потом все равно возвращаются домой в Украину и сталкиваются с большим количеством проблем, считает львовский мэр. Именно поэтому, понимая важность реабилитационного центра при поддержке министерства здравоохранения Украины, состоялся Форум доноров.

Мы сегодня (10 июня 2022 – 24 канал) сделали первый шаг. Я бы даже сказал мощное продвижение. Уже получили заверения от многих компаний на ориентировочную сумму 2 миллиона евро,

– поделился деталями Садовый.

Он добавил, что на форуме представили "философию" реабилитационного центра. Его планируют выстроить за следующие 2 года. Речь идет о новых корпусах на базе больницы, где сейчас перепланируют существующие площади.

"Это первое медицинское объединение, которое является одним из крупнейших в нашем государстве. Уже сегодня мы там каждый день принимаем больных, лечим, помогаем. Раньше в Украине до этого были небольшие частные реабилитационные центры, а в тех масштабах, которые сегодня нуждаются в нашей государство, просто не было такой нужды", – объяснил глава Львова.

Садовый рассказал о реабилитационном центре во Львове: смотрите видео 24 канала

Как помогают в построении медучреждения

Садовый подчеркнул, что речь идет о строительстве целой экосистемы. "С одной стороны можно сделать протез, но что дальше? Где человек должен работать, жить, заниматься спортом? Это большая работа, которую нужно выполнять", – отметил он.

Реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Он будет включать мощную физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию для украинцев.

Как отметил мэр Львова, уже сейчас заявляют многие компании, которые переводят деньги на строительство центра. Уже удалось собрать более 20 миллионов гривен . Деньги жертвуют ряд строительных компаний, работающих во Львове, а также иностранные фирмы, в частности из IT-сферы.

"Пошла волна. Думаю, что наши украинцы по всему миру будут поддерживать проект. У нас будут тысячи наших украинцев, которым нужно будет дать шанс жить полноценной жизнью. Поставили перед собой такую цель и реализуем", - подытожил львовский городской голова.

Масштабный реабилитационный центр во Львове: что еще известно

Об идее создания реабилитационного центра стало известно в мае. Львов принимает много раненых в результате боевых действий или ракетных ударов по Украине. Именно поэтому в городе захотели построить мощный реабилитационный центр для всех желающих украинцев.

10 июня во Львове и презентовали проект центра реабилитации. Его назвали "Несокрушимые". На презентации присутствовали министры здравоохранения Украины и Германии. Именно немецкое государство и будет помогать реабилитационному центру.

Германия будет обеспечивать протезы для медучреждения, а специалисты будут проводить учения, чтобы украинские врачи могли в будущем сами обслуживать пациентов, нуждающихся в протезировании.

По словам Садового, мероприятие, где презентовали проект центра реабилитации , состоялось на глубине 7 метров. Все это в целях безопасности. В общей сложности участие в форуме приняли более 200 участников.

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