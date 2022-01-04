Разговор на высоком дипломатическом уровне состоялся в понедельник, 3 января. Лейтмотивом был тезис о необходимости формирования "решительной позиции НАТО для коллективной защиты".

Стоит внимания В ближайшее время состоится заседание комиссии Украина – НАТО

США поговорили об Украине и России с B9

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен 3 января провел переговоры с коллегами – представителями Бухарестской девятки (B9). Дипломаты обсудили наращивание российских войск вдоль границы Украины.

Преимущественно шла речь о:

"Необходимости единой, подготовленной и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников".

Трансатлантическом сотрудничестве (в том числе и тесных консультациях) по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Блинкен подчеркнул, что США в ситуации потенциальной новой агрессии России против Украины привержены дипломатической стратегии "деэскалации посредством сдерживания, обороны и диалога".

Справка. Бухарестская девятка – это Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Эстония, Латвия и Литва. Все они являются членами НАТО, а объединились в отдельную инициативу для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга Альянса и обсуждения вопросов безопасности.

Недавние важные дипломатические контакты в мире, во время которых говорили об Украине: