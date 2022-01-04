Разговор на высоком дипломатическом уровне состоялся в понедельник, 3 января. Лейтмотивом был тезис о необходимости формирования "решительной позиции НАТО для коллективной защиты".
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США поговорили об Украине и России с B9
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен 3 января провел переговоры с коллегами – представителями Бухарестской девятки (B9). Дипломаты обсудили наращивание российских войск вдоль границы Украины.
Преимущественно шла речь о:
- "Необходимости единой, подготовленной и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников".
- Трансатлантическом сотрудничестве (в том числе и тесных консультациях) по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Блинкен подчеркнул, что США в ситуации потенциальной новой агрессии России против Украины привержены дипломатической стратегии "деэскалации посредством сдерживания, обороны и диалога".
Недавние важные дипломатические контакты в мире, во время которых говорили об Украине:
- Владимир Путин и Джо Байден пообщались по телефону 30 декабря. Говорили о "гарантиях безопасности" относительно нерасширения НАТО и деэскалации ситуации на украинской границе.
- Вечером 2 января у Владимира Зеленского был третий за последнее время телефонный разговор с Джозефом Байденом. Ключевой темой переговоров была ситуация на Востоке.
- А 3 января Энтони Блинкен побеседовал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Дипломаты обсуждали ситуацию на границе Украины.
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