"Сдыхайте, мучайтесь": жена оккупанта призвала убивать и истязать украинских детей

Сотрудники СБУ перехватили очередной разговор российского оккупанта с супругой. Женщина поразила своим цинизмом – она уверяет, что сама убивала бы украинских детей и делала бы это с особой жестокостью.

"Мирная" россиянка живет в приграничном регионе России, граничащем с Украиной. Туда депортируют украинцев с временно оккупированных территорий.

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Жена оккупанта говорит, что сама убивала бы детей

Россиянку очень сильно возмутило, что дети, которые против их воли вывезли в Россию, отказались рисовать рисунки до 9 мая. Причину отказа объясняли тем, что это не их праздник.

Поэтому жена оккупанта буквально обезумела от ярости. Своему мужу-захватчику она рассказала, что сама убивала бы украинских детей и делала бы это с особой жестокостью, потому что "из них вырастут нацисты".

Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: "Сдыхайте, мучайтесь". Я бы им пи*ьки резала, звезды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, на пальце, чтобы им больно так было,

– позорно говорит жена оккупанта.

От такой жестокости, кажется, и оккупант удивился. Однако его жена не остановилась на этом и добавила, что лучше всех поубивать, а не везти в Россию.

Россиянка настолько ненавидит украинцев, что заверила оккупанта, что сама расстреляла бы детей.

Перехваченный разговор оккупанта с женой: смотрите видео

Не менее возмутительный перехваченный разговор

Ежедневно цинизм российских оккупантов и их "мирных" жон, находящихся сейчас в России, поражает все больше и больше. В одном из последних перехваченных разговоров оккупант рассказывал своей жене о действительно жутком случае – россияне убили женщину, которая шла с детьми. Оккупанты убили ее при детях.

Но реакция жены захватчика поразила своей жестокостью и циничностью не меньше, чем рассказывал оккупант. Россиянка оправдала преступления вражеской армии и объяснила это тем, что якобы женщина с убитыми детьми тоже "считается врагом", поэтому она одобряет такую жестокость.

Россиянка оправдала убийство женщины при детях: смотрите видео