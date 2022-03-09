В СЕ анонсировали новые санкции против России: кого будут касаться новые ограничения
Президент Еврокомиссии Урсула фор дер Ляйен анонсировала новые санкции против России за вторжение в Украину. Это будут персональные санкции против российских олигархов и политиков.
Россия продолжает ощущать последствия развязанной войны против Украины. Поэтому теперь приспешники Путина и его режима попадут в санкционный список Евросоюза.
Заметьте Постпреды ЕС одобрили новые санкции против российских лидеров, олигархов и членов их семей
Евросоюз накладывает санкции на российских олигархов и членов Совета федерации, который одобрил использование российских войск за границей, то есть в Украине.
Всего в санкционном списке ЕС появится 160 новых имен.
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