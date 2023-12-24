Sea Baby и "Мамай": в СБУ показали, какие дроны отвоевывают Черное море

Россияне уже не властвуют в Черном море. А все благодаря украинцам и их изобретательности. Так, в СБУ показали морские дроны Sea Baby и "Мамай", которые не дают врагу покоя.

Как отмечают в Службе безопасности Украины, успешные спецоперации в Черном море наши защитники проводят не только благодаря морскому дрону Sea Baby. Также врагу наносят немалый урон благодаря другому дрону, который получил название "Мамай".

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Чем особенный "Мамай"

Впервые о разработке этих надводных дронов в Службе безопасности рассказали военному журналисту Андрею Цаплиенко. Также они поделились несколькими деталями, касающимися производства "Мамая".

Итак, "Мамай" – самый быстрый объект в Черном море. Он способен развивать скорость в 110 километров в час. Этот морской дрон создан для того, чтобы маневрировать под шквальным огнем врага и коснуться спускового механизма к борту врага.

В СБУ рассказали о работе морских дронов: смотрите видео

Известно, что благодаря морскому дрону "Мамай" в этом году удалось оставить немалую пробоину в танкере "SIG", а также большом десантном корабле "Оленегорский горняк".

Если говорить об успешных атаках СБУ по военно-морским силам России, то морские дроны во время атаки в октябре 2022 года существенно повредили фрегат "Адмирал Макаров" и еще три военных судна.

В этом году кроме "SIG" и "Оленегорского горняка" досталось ракетоносителям "Самум" и "Павел Державин", а также крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

В СБУ показали дроны, которых боятся россияне в Черном море / Фото СБУ

То, что мы сделали, мы фактически перевернули философию, сам подход в военно-морских операциях. Это производство (дронов – 24 Канал) находится на территории Украины в одном из подземных заводов,

– рассказал глава СБУ Василий Малюк.

К слову, "Sea Baby" – не просто дрон-камикадзе. Он еще и многоцелевая платформа, на которую можно устанавливать разное вооружение. И именно его использовали, чтобы успешно атаковать Крымский мост, усложнив врагу логистику.

Обратим внимание, что накануне Василий Малюк анонсировал для россиян новые сюрпризы в 2024 году. Правда, пока он не разглашает детали. Известно, что цели будут как на оккупированной территории, так и в российском тылу.