Такое мнение высказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко. Он также добавил, что такой огнемет был разработан еще в 2017 году.

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Какие повреждения может нанести РПО-16

Рыженко заявил, что на фотографиях заметил – в кормовой части Sea Baby установлено 6 канистр, которые, вероятно, являются системой РПВ-16. По его словам, его разработали как аналог советской системы "Шмель", но с улучшенными характеристиками.

Его боевой частью является термобарическая капсула, которая выстреливается на расстояние до километра. Она действительно имеет серьезную взрывную мощность. Это идентично 122-му или 152-му миллиметровому снаряду. Если точно попасть таким гранатометом будут серьезные повреждения корабля. Думаю, в интервью как раз это и подразумевалось. Но максимальная дистанция сейчас – один километр,

– заявил Рыженко.

По словам капитана запаса, такая модернизация положительна, ведь вражеские корабли начинают отбиваться, когда приближаются морские дроны. Если у Sea Baby есть РПО-16, то они могут уничтожить артиллерийские или пулеметные установки на вражеском судне, а затем нанести удар. Следует также учитывать, что огнемет также наносит повреждения кораблю еще до столкновения с ним.

Вместе с тем, РПО-16 на Sea Baby может быть неуправляемым и установлен на фиксированных углах наклона. Однако – наличие такой разработки значительно расширяет возможности морских дронов.

"В любом случае наличие этой новой разработки, я думаю, увеличит возможность дрона Sea Baby выполнять основную свою задачу – приближаться и наносить удары по боевым кораблям противника", – добавил капитан запаса.

СБУ улучшает морские дроны

На днях в интервью глава СБУ Василий Малюк рассказал, что Sea Baby может вести огонь по противнику, но не уточнял, чем оборудован морской дрон. Он также добавил, что Служба работает над новейшими и совершенными поколениями морских дронов. По его словам, их разрабатывают специалисты из спецслужбы, инженеры, айтишники, военные моряки, а не частные компании.

Малюк подчеркнул, что оккупантов скоро ждут очень неприятные сюрпризы с Черного моря.

Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки,

– заявил Малюк.