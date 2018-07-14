Sea Breeze-2018: эффектные кадры с военных учений

Бой в городе, тактическая медицина, эвакуация с поля боя и главный этап – атака сводного многонационального подразделения на позиции террористов. Такой была программа очередного дня учений Sea Breeze-2018 на полигоне Широкий лан под Николаевом. Вместе отрабатывали там бойцы Украины, США, Молдовы и Грузии.

Бой в городе – одна из самых сложных задач для военных. По легенде, в одном из домов обосновалась группа террористов. Задача – обезвредить, захватить одного живьем. Атаку начинают бойцы Грузии и Молдовы.

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"Само по себе ведение боя в городских условиях очень сложное. Дальность прицеливания ограничена зданиями, различными препятствиями", – отметил старший лейтенант армии Республики Молдова Олег Табанский.

Террористы заблокированы, но ведут ожесточенный огонь. На помощь вызывают подразделение украинских бойцов.



Sea Breeze-2018

Сводное подразделение справилось с задачей. По соседству бойцы Нацгвардии должны посреди дороги развернуть мобильный блокпост и занять оборону. Наблюдатели довольны скоростью и четкостью работы и время переходить к главному элементу учений.



Sea Breeze-2018

При поддержке авиации бойцы морской пехоты Украины и США вместе должны атаковать укрепления террористов в поле. На боевой заход выходит пара украинских штурмовиков. На левом фланге ведут огонь украинские минометы. На правом – американские пулеметчики прикрывают работу саперов и гранатометчиков.

Наконец подходит на поддержку бронетехника, морская пехота обеих стран идет в наступление.



Sea Breeze-2018

Все бойцы на поле боя имеют боевой опыт – и украинцы, и американцы.



Sea Breeze-2018

Впрочем, последние не скрывают своей заинтересованности в изучении работы украинских коллег.

Каждый бой – разный. Как морские пехотинцы, мы постоянно стараемся учиться больше и больше, узнавать различные бои, что происходят. И украинский опыт очень интересен и полезен для нас,

– сказал командир взвода морской пехоты армии США Джефф Райли.

Украинские бойцы, которые недавно вернулись с ротации с востока страны, подтверждают – все свободное время солдаты разных стран общаются. Расспрашивают, прежде всего, о войне на передовой.

Постоянно в свободное время военнослужащие интересовались и интересуются до сих пор, что происходит там. Мы пытались предоставить максимально правдивую информацию и чему-то научить наших собратьев,

– рассказал военнослужащий первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ Ярослав Телижин.

Сегодня все должны делать вместе. Даже условного раненого с поля боя эвакуирует сводное подразделение.



Sea Breeze-2018

Учения продолжаются, оценки выставлять рано. Но промежуточными результатами координаторы довольны. Маневры Sea Breeze-2018 продлятся до 21-го июля.