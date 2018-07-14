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Sea Breeze-2018: ефектні кадри з військових навчань

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Бій у місті, тактична медицина, евакуація з поля бою і головний етап – атака зведеного багатонаціонального підрозділу на позиції терористів. Такою була програма чергового дня навчань Sea Breeze-2018 на полігоні Широкий лан під Миколаєвом. Разом відпрацьовували там бійці України, США, Молдови та Грузії.

Бій в місті – одне з найскладніших завдань для військових. За легендою, в одному з будинків закріпилася група терористів. Завдання – знешкодити, одного захопити живцем. Атаку починають бійці Грузії та Молдови.

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"Саме по собі ведення бою в міських умовах дуже складне. Дальність прицілювання обмежена будівлями, різними перешкодами", – зазначив старший лейтенант армії Республіки Молдова Олег Табанський. 

Терористи заблоковані, але ведуть запеклий вогонь. На допомогу викликають підрозділ українських бійців.


Sea Breeze-2018

Зведений підрозділ впорався із завданням. По сусідству бійці Нацгвардії мають посеред дороги розгорнути мобільний блокпост та зайняти оборону. Спостерігачі задоволені швидкістю та чіткістю роботи і час переходити до головного елементу навчань.


Sea Breeze-2018

За підтримки авіації бійці морської піхоти України та США разом мають атакувати укріплення терористів у полі. На бойовий захід виходить пара українських штурмовиків. На лівому фланзі ведуть вогонь українські міномети. На правому – американські кулеметники прикривають роботу саперів та гранатометників.

Нарешті підходить на підтримку бронетехніка, морська піхота обох країн йде у наступ.


Sea Breeze-2018

Всі бійці на полі бою мають бойовий досвід – і українці, і американці.


Sea Breeze-2018

Втім, останні не приховують своєї зацікавленості у вивченні роботи українських колег.

Кожен бій – різний. Як морські піхотинці, ми постійно намагаємось вчитися більше і більше, дізнаватися про різні бої, що відбуваються. І український досвід дуже цікавий та корисний для нас,
– сказав командир взводу морської піхоти армії США Джеф Райлі. 

Українські бійці, які нещодавно повернулися з ротації зі сходу країни, підтверджують – весь вільний час солдати різних країн спілкуються. Розпитують передусім про війну на передовій.

Постійно у вільний час військовослужбовці цікавились і цікавляться дотепер, що відбувається там. Ми намагалися надати максимально правдиву інформацію і чогось навчити наших побратимів,
– розповів військовослужбовець першого окремого батальйону морської піхоти ЗСУ Ярослав Теліжин. 

Сьогодні все мають робити разом. Навіть умовного пораненого з поля боя евакуює зведений підрозділ.


Sea Breeze-2018

Навчання тривають, оцінки виставляти зарано. Але проміжними результатами координатори задоволені. Маневри Sea Breeze-2018 триватимуть до 21-го липня. 

Теги: Новини України Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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