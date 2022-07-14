Дискуссии еще не созрели: какова вероятность эмбарго на российский газ и какие 2 проблемы санкций

Вскоре представители стран-членов Евросоюза соберутся, чтобы обсудить очередной пакет санкций против россии. Но не стоит рассчитывать, что в него включат эмбарго на газ из страны-агрессора.

Об этом во время телемарафона сказал журналист Рикард Йозвяк. Он отметил, что сегодня, 14 июля, должны пройти первые консультации по этому вопросу, передает 24 канал.

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Пакет санкций будет скромным

Йозвяк добавил, что украинцы могут быть несколько разочарованы новым пакетом санкций. Более того, он в очередной раз подчеркнул, что его скорее следует назвать дополненным шестым, а не полноценным седьмым. В нем речь пойдет о путях обхода санкций россией. Также список пополнится новыми именами, на которые будут наложены ограничения.

Будут рассматриваться также санкции на золото. Кроме того, будут обсуждать верхний предел цен на нефть. Но остаются две большие проблемы: газ и ядерная энергетика. Их, вероятно, не включат в санкции.

Журналист отметил, что первые консультации пройдут уже сегодня, 14 июля. А уже в среду, 20 июля, планируют соответствующие санкции утвердить. Но это по оптимистическому прогнозу. На самом же деле все может измениться, если представители стран не смогут прийти к согласию.

Следует понимать, что могут возникнуть проблемы с принятием решения. Это уже наблюдали в прошлый раз, когда из-за Венгрии понадобилось шесть недель, чтобы утвердить очередной пакет санкций.

Йозвяк добавил, что некоторые чиновники отмечают, что это не совсем пакет санкций. Правильнее его называть соглашением об имплементации.

Вопрос газа – наиболее чувствительный

Что касается эмбарго на российский газ, то этот вопрос журналист назвал наиболее чувствительным. Он подчеркнул, что болезненный он именно для Западной Европы. В частности, Нидерландов и Германии. А все потому, что стоимость энергии на континенте очень высока.

В то же время было бы неплохо, если бы россия сама перекрыла весь газ. Тогда, отмечает Йозвяк, она бы сама на себя наложила санкции. И это существенно облегчило бы ситуацию, ведь в Евросоюзе буквально не созрели до дискуссий по этому вопросу.

Напомним, что Германия полностью прекратит покупать российские уголь и нефть. Первое – с 1 августа, а второе – с 31 декабря. Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукиес в ходе энергетического форума в Сиднее.

Он подчеркнул, что страна очень сильно зависела от этих энергоносителей из страны-агрессора. У россии она покупала 40% количества, которое использует Германия для своих нужд. В то же время, сейчас в государстве рассуждают над альтернативными источниками поставок.

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