Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ, генерал-майор Евгений Хмара в поздравлении военнослужащих Центра специальных операций "Альфа" с 32-й годовщиной создания подразделения.

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Каких успехов добились?

В СБУ напомнили, что бойцы Центра одними из первых встали на защиту страны во время российской агрессии в 2014 году. Они участвовали в боях на Донбассе и обороняли Славянск, Краматорск, Мариуполь и другие украинские города.

После начала полномасштабной войны военнослужащие "Альфы" выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях фронта. Подразделение регулярно проводит операции в тылу противника и наносит удары по военным объектам.

По данным СБУ, на счету бойцов Центра на данный момент примерно до 20% всех потерь вражеской пехоты. Также спецназовцы уничтожили 1896 российских танков, 3952 артиллерийские системы, 344 РСЗО и 649 средств противовоздушной обороны.

Помимо вышеперечисленного, подразделение также уничтожило сотни единиц другого вооружения и военной техники оккупантов. Евгений Хмара подчеркнул, что каждая подобная операция является весомым вкладом в приближение справедливого мира для Украины.

К сожалению, война не обходится без потерь. Мы помним всех Героев, отдавших жизнь за страну. Их имена — навсегда в наших сердцах. И мы сделаем все, чтобы враг получил справедливое возмездие за гибель лучших сыновей и дочерей украинского народа,

– написал он.

Что сообщил президент?

Президент Владимир Зеленский также поздравил военнослужащих Центра специальных операций "Альфа" с профессиональным праздником. Он поблагодарил бойцов подразделения за выполнение сложных боевых задач и вклад в защиту государства.

Он подчеркнул, что за годы полномасштабной войны спецназовцы нанесли врагу значительные потери, уничтожив тысячи единиц техники и живой силы противника, и также добавил, что на счету бойцов приходится до 20% всех потерь вражеской пехоты.

Благодаря дальнобойным операциям "Альфы" враг ощущает последствия собственной агрессии вдали от линии фронта в глубоком российском тылу. И впереди еще больше наших успешных операций. Благодарю каждого воина "Альфы" за службу и результаты, достигнутые для страны. Вечная честь и благодарность всем, кто отдал свою жизнь, защищая Украину,

– подчеркнул он.

Работа украинских спецназовцев: смотрите видео

Кстати, напомним также, что совсем недавно экипаж "Альфа" Центра управления разведкой Командования объединенных сил поразил российскую радиолокационную станцию "Небо-СВУ", которая является важным элементом вражеской ПВО.