Сегодня делаем все, что говорят военные, – Кличко о ВЦА

Кличко рассказал, что городская власть делает сейчас все, что говорят военные. Ведь они имеют соответствующее образование, профессиональные знания и опыт.

Военная администрация – это максимально эффективный вариант на время военного положения. Об этом мэр столицы рассказал в комментарии УП, сообщает 24 канал.

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На сегодняшний день мы делаем все, что говорят военные. Они имеют соответствующее образование, профессиональные знания и опыт. И поэтому я убежден, что военная администрация – максимально эффективный вариант, касающийся обороны городов,

– говорит Кличко.

Также Кличко добавил, что когда враг нападет на Киев – за город будут бороться до последнего. Сдавать столицу никто не собирается.

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