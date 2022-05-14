Сегодня любая победа важна, – Зеленский призвал поддержать Kalush Orchestrа

Президент Владимир Зеленский призвал поддержать группу Kalush Orchestr на Евровидении. Сейчас для Украины важна любая победа.

Зеленский отметил, что сегодня в финале "Евровидения" континент и весь мир услышат наше родное слово. Он верит, что, наконец, этим словом будет "победа".

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Да, это не война, но для нас сегодня любая победа очень важна, поэтому болеем за наших,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский призвал Европу голосовать за Kalush Orchestra, группа выступает под номером 12.

Кстати, исполнители поблагодарили президента за поддержку. Они тоже обнародовали обращение Зеленского в своем телеграме.

Смотрите видео, как Зеленский призвал поддержать Kalush Orchestra:

Сегодня финал Евровидения

Уже 66 песенный конкурс Евровидение в этом году проходит в Италии. Участников принимает живописный город Турин. Первый финал прошел 10 мая, выступили представители 17 стран, среди которых была и наша группа Kalush Orchestra, 12 мая увидели номера еще от 18 стран. Сегодня же финалисты будут бороться за победу.

Финал можно посмотреть на телеканале "UA: Культура" и диджитал-платформах Суспільного. Также эфир можно прослушать на "Радио Проминь" и в приложении "Дия". Ведущим украинской трансляции стал Тимур Мирошниченко . К слову, полуфиналы он комментировал из бомбоубежища.

Украина в первом полуфинале выступила блестяще. Зрители и другие участники аплодировали нашим исполнителям стоя и размахивали сине-желтыми флагами.

Прогнозы букмекеров

Победу прогнозируют именно Kalush Orchestra. Ставки букмекеров ежедневно росли, достигнув сегодня рекордного показателя в 60%. Вторую строчку заняла представительница Швеции Корнелия Якобс, третью – исполнитель из Великобритании Сэм Райдер.

Предполагается, что в первую десятку войдут также Италия, Испания, Сербия, Польша, Греция, Норвегия и Нидерланды.

Напомним, что Россия не участвует в Евровидении. Ее дисквалифицировали из-за войны, которую государство-агрессор развязало против Украины.

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