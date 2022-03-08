Сегодня мы все являемся украинцами, – премьер Дании поддержал в парламенте наше государство

Спикер датского парламента начал свое выступление перед депутаты с речи об Украине. Как символ солидарности с нашим государством у входа в парламент Дании рядом с национальным флагом повесили и украинский.

Детали речи датского премьера

Хенрик Кристенсен начал заседание парламента 3 марта со слов об Украине. Он отметил, что мирный народ уничтожают, потому что он хочет идти по собственному пути, сообщает 24 канал.

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Россия начала войну не только с Украиной. Она направила свое оружие на основные ценности демократических обществ, свободу, демократию. Россия свела на нет международный правопорядок, где страны уважают друг друга и решают свои разногласия путем диалога

– сказал Кристенсен.

Именно поэтому, по словам политика, борьба Украины является борьбой всего мира. "Сегодня мы все украинцы", – подчеркнул премьер. Он добавил, что Дания восхищается мужеством и решимостью украинского народа.

"Они не одиноки. Вместе с союзниками мы делаем все, чтобы остановить поведение России", – подчеркнул чиновник.

Кристенсен призвал вывести свои войска из Украины и мирно разрешить конфликт. Политик надеется, что российский народ сможет повлиять на Владимира Путина. Ведь цену за конфликт заплатят обычные граждане России.

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