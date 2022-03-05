Сегодня наиболее уязвимо украинское небо, – Резников

Министр обороны Алексей Резников отметил, что сейчас наиболее уязвимым остается украинское небо. В то же время он отметил, что уже более 9 суток Украина героически защищает весь мир.

В своей традиционной сводке Министр обороны подчеркнул, что Украина борется с агрессором более 9 суток. И если мы справляемся с врагом на земле, то украинское небо до сих пор остается самым уязвимым.

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Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал,

– подчеркнул он.

Министр также добавил, что авиация всех видов бомбардирует города, поселки и гражданскую инфраструктуру, в том числе критически важную и опасную – например атомные и гидроэлектростанции.

Что касается суши, то врагу удалось продвинуться по отдельным направлениям, но контролирует он незначительную территорию. А наши защитники и защитницы дают мощный отпор, а также без устали вытесняют оккупантов.

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