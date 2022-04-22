В Европе уже нет ни одного лидера, который бы не понимал ужасную природу России, – Подоляк

Зверства россиян в Украине вынудили объединиться против оккупантов весь цивилизованный мир. Все увидели настоящее лицо России и какую опасность она несет для каждого, кто имеет с ней дела.

Итальянский премьер Марио Драги спросил Путина, когда тот встретится с Зеленским и отдаст приказ о прекращении огня, на что получил ответ "еще не время". Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк видит в этом положительный сигнал. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

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Все понимают ужасную природу России

По мнению Подоляка, заявление Драги свидетельствует о том, что теперь ни у кого нет никаких ложных представлений о России.

Сегодня не осталось ни одного европейского лидера, даже среди боготворивших Россию, который бы не понимал ужасную и опасную природу российской власти,

– считает он.

Также советник главы Офиса Президента добавил, что это дает оптимизм считать, что Европа будет единой в оценках действий России и мы больше не услышим персонажей типа Меркель, которая до сих пор утверждает, что приняла правильное решение в 2008-м, когда помешала Украине получить более серьезные гарантии защиты.

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