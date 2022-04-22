Італійський прем'єр Маріо Драгі запитав у Путіна, коли той зустрінеться з Зеленським та віддасть наказ про припинення вогню, на що отримав відповідь "ще не час". Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк бачить у цьому позитивний сигнал. Про це він повідомив у коментарі телеканалу "Україна", передає 24 канал.

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Всі розуміють жахливу природу Росії

На думку Подоляка, заява Драгі свідчить про те, що тепер ні в кого немає жодних хибних уявлень про Росію.

Сьогодні не залишилось жодного європейського лідера, навіть серед тих, хто боготворив Росію, який би не розумів жахливу та небезпечну природу російської влади,

– вважає він.

Також радник голови Офісу Президента додав, що це дає оптимізм вважажати, що Європа буде єдиною в оцінках дій Росії і ми більше не почуємо персонажів на кшталт Меркель, яка досі стверджує, що прийняла правильне рішення у 2008-му, коли завадила Україні отримати більш серйозні гарантії захисту.

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