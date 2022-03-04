На сегодня нет угрозы прямого вторжения с белорусской стороны, – Подоляк

4 марта 2022 , 16:17
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Михаил Подоляк заявил, что на сегодня нет угрозы прямого вторжения с белорусской стороны. Активизация и мобилизация их сил время от времени появляется, однако не стоит преувеличивать риски.

Соответствующее заявление советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сделал 4 марта во время пресс-конференции. Она состоялась во Львове.

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На сегодня нет мобилизации в том объеме, который будет достаточным, чтобы Беларусь приняла участие в боевых действиях. На сегодня угрозы прямого вторжения с белорусской стороны нет,
– подчеркнул Подоляк.

По словам Подоляка, информации, что Беларусь готова принять участие в боевых действиях на стороне России, пока нет. Однако белорусская сторона предоставила оккупантам свою территорию для инфраструктурных действий.

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Автор: Мар'яна Бекало