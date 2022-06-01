Переговоры с США

По его словам, 31 мая у него был очень содержательный разговор с большим другом Украины – министром обороны США Ллойдом Остином.

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Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время ожидается новая порция хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству Соединенных Штатов в поддержке украинской борьбы с российским нашествием.

Переговоры с Канадой

Министр обороны Украины рассказал, что также еще говорил со своей коллегой – министром обороны Канады Анитой Ананд.

Я очень высоко оцениваю усилия госпожи министерши во всем, что она делает для Украины. С Канадой у нас особые отношения, мы чувствуем подлинную поддержку,

– отметил Резников.

"Перед этим я общался с министром обороны Португалии профессором Хеленой Карейрас. Мы очень ценим поддержку Лиссабона за конкретные и нужные шаги, которые повысят наши способности сопротивляться Кремлю", – добавил Алексей Резников.

Переговоры с Польшей

Алексей Резников, что сегодня, 1 июня, ожидаются хорошие новости из Польши. Делегация Минобороны завершает работу, детали которой объявят вскоре.

В общей сложности мы подсчитали – в мае было 30 официальных международных мероприятий, не считая десятков рабочих контактов, – сообщил Алексей Резников.

Он добавил, что ключевым событием в мае было второе заседание Координационно-совещательной группы помощи Украине в формате “Рамштайн”. Уже через две недели они обсудят прогресс на третьей встрече.

"Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага. Поэтому мы не останавливаемся ни на минуту", – подытожил Министр обороны Украины.

Последние новости о международных сотрудничества

Президент Словакии Зузана Чапутова совместно с президентом Польши Анджеем Дудой договаривается с европейскими лидерами о членстве Украины в ЕС.

Президент Джозеф Байден заявил, что США предоставят Украине идеальные ракетные системы и боеприпасы к ним. По его мнению, это необходимо для эффективной борьбы с российским вторжением.

Канцлер Олаф Шольц пообещал Украине поставку современной системы противовоздушной обороны. Немецкие СМИ пишут, что Украина получит зенитный ракетный комплекс IRIS-T. Все это произошло после смены Россией своей военной стратегии в войне против Украины.

Польша помогает Украине на всех фронтах. Да, вскоре к нам отправят самоходные гаубицы AHS Krab. Польская армия научила 100 украинских военных использовать это оружие. Поэтому теперь у Вооруженных Сил Украины будет еще больше возможностей, чтобы гнать россиян прочь.

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